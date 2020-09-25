На четверых: комики запустили на ТНТ разговорное шоу не про юмор

Комики Руслан Белый, Нурлан Сабуров, Тимур Каргинов и Азамат Мусагалиев запускают на канале ТНТ новое шоу Talk. Первый выпуск выйдет в эфир 27 сентября в 23:00.

О чем же эта новая передача? Как понято из названия, участники программы будут разговаривать. А темы для бесед они подобрали весьма жизненные. Например, сколько нужно потратить на ужин во время первого свидания? Должны ли мужчины пользоваться косметикой? Почему мат — важная составляющая нашей речи?

Руслан Белый назвал этот формат телевизионным подкастом. Новости, как в «Прожекторперисхилтон», мужчины обсуждать точно не будут, а вот своим жизненным опытом со зрителями поделятся. Вдобавок, им есть, о чем поспорить, ведь все четверо очень разные, каждый обладает своими вкусами и взглядами.

«Социальный состав интересный. Азамат давно женат, с детьми, Нурлан тоже, у Тимура недавно появилось, я еще холостой, поэтому буду отбиваться от их нападок на тему, что я одинок, несчастлив и все остальное. Сам же в ответ я буду провоцировать их на то, чтобы они согласились с неидеальностью семейной жизни», — говорит основатель шоу Stand Up.

Зрителей заранее предупреждают, что Talk — это не про юмор в привычном понимании. На экране будет честный и открытый разговор четырех современных мужчин. Конечно, обсуждая детство, школу, работу, армию, отношения и секс, они могут пошутить, но главным остается довольно интимное и неформальное общение приятелей.

В каждом диалоге зрители могут услышать что-то из своих собственных рассуждений, а может, даже найти ответ на давно волнующий вопрос. Время для шоу было подобно специально: по воскресеньям в 23 часа, когда люди у экранов уже успели отвлечься от своих дневных проблем и обсуждаемых по телевизору скандалов и хотят простого душевного разговора.