«Он давно не подросток»: на «Битву экстрасенсов» пришел младший брат победителя 14-го сезона

26 сентября на канале ТНТ покажут кастинг 21-го сезона популярного шоу «Битвы экстрасенсов». Уже известно главное событие этого выпуска — среди кандидатов в участники появился Олег Шепс — младший брат победителя 14-го сезона передачи Александра Шепса.

Известно, что мать и старший брат парня знали о его паранормальных способностях и не хотели, чтобы он раскрывал их миру. Однако Олег решил доказать родным, что он сам вправе выбирать свою судьбу и подал заявку на кастинг «Битвы экстрасенсов».

«Он давно не подросток, он взрослый мужчина и принимает решения самостоятельно, — прокомментировал поступок брата Александр Шепс. — Я поддерживаю его, поскольку в отличии от многих, он прекрасно понимает, что участие в «Битве экстрасенсов» — это не развлечение, это серьезная работа и огромная ответственность перед людьми, которые обращаются за помощью и советом в тех или иных жизненных ситуациях».

По словам мужчины, он отстранился от решения младшего брата участвовать в телешоу, но тот всегда может рассчитывать на его совет.

Какие способности покажет на кастинге Олег Шепс и сможет ли он попасть в популярное шоу, зрители узнают 26 сентября в эфире канала ТНТ.