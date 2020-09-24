Авербух оценил успехи Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода»

Вести новый сезон «Ледникового периода» в этот раз доверили Алине Загитовой. Олимпийская чемпионка 2018 года попробует себя в новом качестве: если на льду она чувствует себя комфортно, то с работой телеведущей еще не сталкивалась.

Помогать вести шоу ей будет Алексей Ягудин, он давно стал профессионалом данного дела. Оценивая работу Загитовой, Илья Авербух отметил, что перед Алиной стоит непростая задача.

«Это только со стороны кажется, что труд ведущего — достаточно прост, взял микрофон, вошел в кадр и сказал какой-то заученный текст», — рассуждает хореограф, беседуя с ФАН.

Он сравнил работу ведущей с карьерой спортсмена: в этом деле нужно идти вперед и нельзя совершать ошибок.

«Нельзя сначала стать олимпийской чемпионкой, как Загитова, и в одночасье, за две секунды, стать ведущим. Главное, что Алина, как талантливый и всесторонне развитый человек, хочет этому делу учиться», — отметил Авербух.

больше по теме Лиза Арзамасова в шелковой юбке с разрезом впервые вместе с Авербухом пришла к Урганту По всей видимости, они больше не намерены скрывать свой роман от публики.

Девушка постоянно занимается и набирается мастерства. Например, она записалась на занятия по постановке речи.

Стоит отметить, что Загитова решила не прерывать свои тренировки и вошла в состав сборной России на новый сезон. А параллельно она поступила на дневное отделение в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС)на факультет журналистики, сообщает телеканал «360».