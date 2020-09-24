Авербух объяснил, как убеждает звезд участвовать в «Ледниковом периоде»

Фигурист и продюсер признался, что пандемия коронавируса внесла коррективы в работу над шоу.

Известный фигурист, продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал, как уговаривает звезд принять участие в ледовом шоу. Он лично звонит каждому звездному участнику и находит нужные слова.

«Я лично звоню, приглашаю. Многие сопротивляются! Но потом приходят на лед, пробуют себя всего на одной тренировке, и мы постепенно, может быть, вот такой магией их завораживаем», — рассказал фигурист в интервью «ФАН».

Он отметил, что подготовка к новому сезону началась еще до пандемии коронавируса. С введением режима самоизоляции пришлось приостановить все тренировки.

«Нам, конечно, было очень сложно, потому что поздно начали подготовку к проекту. Потеряли практически три месяца работы, вышли на лед только в середине июля», — говорит Авербух.

Но даже сжатые сроки, по оценкам мастера, не сказались на качестве. Участники показали «очень высокий уровень».

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев оценил свою партнершу по шоу. Его напарницей, по решению Ильи Авербуха, стала Ольга Бузова.

Первоначальное впечатление о певице было не самым оптимистичным, фигурист даже думал отказаться, но пара на удивление легко сработалась. Теперь он называет знаменитость «джокером на льду», пишет сайт argumenti.ru.