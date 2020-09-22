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Тодоренко призналась, что хочет соперничать в финале «Ледникового периода» с Топаловым

Знаменитость делится, что дома у них только и разговоры, что о шоу.

Тодоренко призналась, что хочет соперничать в финале «Ледникового периода» с Топаловым
Тодоренко не против сражаться за победу в "ледниковом периоде" против Влада Топалова ФОТО: WWW.INSTAGRAM.COM/VLADTOPALOVOFFICIAL

Регина Тодоренко и Влад Топалов будут участвовать в новом сезоне шоу «Ледниковый период», которое выйдет в октябре на Первом канале. До старта осталось совсем немного и тренировки в спорткомплексе «Лужники» идут полным ходом.

Регину учит кататься Роман Костомаров, а Влад Топалов выступает в паре с Леной Ильиных — олимпийской чемпионкой 2014 года в командных соревнованиях.

Тодоренко рассказывает, что с тех пор, как они с мужем приняли решение участвовать в шоу, все семейные разговоры только про лед.

«Одни разговоры дома только об этом. Лед, лед, лед, а у тебя какая постановка, а какую песню вы выбрали? Мы очень часто делимся таким с ним», — рассказывает телеведущая ФАН.

Никаких секретов у пары друг от друга нет. Это вполне логично, уверена Регина.

«Мы же семья, мы заодно! У нас двойные ставки тут идут. Все равно, кто победит. Главное, чтоб из нашей семьи», — рассуждает Тодоренко.

Даже если ее паре придется в финале сражаться с парой супруга она не против.

«Ну, хотелось бы, чтоб так и было! Круто же, согласитесь!» — заключает участница шоу.

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