Тодоренко призналась, что хочет соперничать в финале «Ледникового периода» с Топаловым

Регина Тодоренко и Влад Топалов будут участвовать в новом сезоне шоу «Ледниковый период», которое выйдет в октябре на Первом канале. До старта осталось совсем немного и тренировки в спорткомплексе «Лужники» идут полным ходом.
Регину учит кататься Роман Костомаров, а Влад Топалов выступает в паре с Леной Ильиных — олимпийской чемпионкой 2014 года в командных соревнованиях.
Тодоренко рассказывает, что с тех пор, как они с мужем приняли решение участвовать в шоу, все семейные разговоры только про лед.
«Одни разговоры дома только об этом. Лед, лед, лед, а у тебя какая постановка, а какую песню вы выбрали? Мы очень часто делимся таким с ним», — рассказывает телеведущая ФАН.
Никаких секретов у пары друг от друга нет. Это вполне логично, уверена Регина.
«Мы же семья, мы заодно! У нас двойные ставки тут идут. Все равно, кто победит. Главное, чтоб из нашей семьи», — рассуждает Тодоренко.
Даже если ее паре придется в финале сражаться с парой супруга она не против.
«Ну, хотелось бы, чтоб так и было! Круто же, согласитесь!» — заключает участница шоу.