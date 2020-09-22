21-летняя фотомодель заявила о своей интимной близости с мужем Наташи Королевой

Недавно Наташа Королева и Сергей Глушко отметили годовщину со дня свадьбы, устроив вечеринку для друзей. Тогда все восхищались гармоничной парой и тому, что они живут душа в душу уже почти 20 лет. Однако осенью разгорелся скандал, когда певица обнаружила пропажу крупной суммы денег, вернувшись домой. Вскоре Тарзан записал видео, в котором признался, что изменил жене, но девушек, которые были с ним, он назвал мошенницами.

Одной из любовниц мужа Королевой оказалась Анастасия Шульженко. Недавно она прошла детектор лжи в рамках передачи «На самом деле». Актриса заверяла, что беременна от танцора. Однако в студии ей стало плохо, а тест на беременность оказался отрицательным. Позже выяснилось, что ее обморок был фарсом. Эксперты пришли к выводу, что она завела знакомство с Тарзаном и встречалась с ним полтора года, надеясь, что он поможет ей с карьерой и известностью, но артист ничего для нее делать не стал.

А в новом выпуске передачи зрители увидели фотомодель и студентку 4-го курса филологического факультета 21-летнюю Анну Мосс. Она заявила, что тоже имела интимную близость с мужем Королевой.

«Так получилось, что наше знакомство перешло в интим. Подружки пригласили меня в караоке клуб, где был вокальный конкурс. Мы решили поучаствовать. Там был Тарзан, он был в жюри. Поклонницей его я не являюсь, но знаю его. Столики наши стояли рядом. Весь вечер мы пели, танцевали, красовались. Он обратил на меня внимание. Я замечала, что Сергей пристально смотрит на меня. Я не планировала с ним знакомится, как и привлекать внимание. Я пошла покурить, и Тарзан вышел за мной. Он сам ко мне подошел, спросил, как зовут и завязалось непринужденное общение», — поведала героиня программы.

По ее словам, они продолжили видеться в течении вечера, а потом она осталась с артистом наедине. Анна отметила, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, поэтому поехала с ним в его квартиру. «Мы приехали к нему домой, продолжили выпивать, общаться, и все закончилось интимом», — пояснила девушка. В студию пришла и Шульженко, которая стала оскорблять героиню передачи. По мнению девушки, именно из-за таких, как Анна, ей не верят. Также пообщался с экспертами друг Сергея Глушко Стас Маугли. Он отметил, что знает Шульженко. Мужчина заверил, что за ней были замечены случаи, когда девушка с подругой опаивала богатых мужчин.

Проверка на полиграфе показала, что Анастасия не отравляла Глушко и ничего ему не подливала. А вот слова Анны Мосс оказались ложью. Девушка виделась с Тарзаном, но не имела с ним интимной близости.