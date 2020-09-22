Джунгли зовут: «Последний герой» впервые проведет кастинг в ВКонтакте

Всероссийский кастинг нового сезона «Последнего героя» телеканал ТВ-3 проведет при поддержке ВКонтакте. Он продлится до 21 октября. Принять участие очень просто. Все, что нужно – снять видео до трех минут и опубликовать на своей странице в соцсети с хэштегом #ХочуНаПоследнийГеройТВ3.

Финальный отбор пройдет в пяти городах России. Каких именно – определят сами участники, ведь города будут выбирать из тех, где претенденты будут особенно активны. Рейтинг населенных пунктов будет ежедневно обновляться в официальном сообществе ТВ-3 ВКонтакте.

Восемь «Новичков», которые пройдут кастинг, будут сражаться с командой «Чемпионов», куда вошли победители и призеры предыдущих сезонов. В их числе — Надежда Ангарская, Елена Барткова и другие. Все они проведут 39 дней в самых настоящих джунглях.