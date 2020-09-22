«Клоун Клепа» и страшное ДТП: кого изменят до неузнаваемости в новых выпусках «Модного приговора»

Мы заглянули в выпуски, которые выйдут на Первом канале с 22 по 25 сентября.

Он называет ее «клоун Клепа»!

Во вторник рассматривается дело под названием «Смех без причины – признак дурачины?» Непосредственность и непостоянство Лены портят ей жизнь: ни с работой, ни с мужчинами у нее не складывается.

Она постоянно хохочет, чем отбивает всякое желание мужчин знакомиться с ней и не вызывает никакого доверия у работодателей. Артем знает Лену девять лет и постоянно старается помочь (деньгами, морально и даже одеждой), но никак не добьется от подруги хоть капли сознательности и серьезности. Он называет ее «клоун Клепа» и сравнивает со своей шестилетней сестрой.

Лена носит цветные ленточки в волосах, резиночки, бантики, рюкзачки и цветные колготки и считает, что ее поведение – это защита от внешнего мира, который не всегда к ней добр. Она очень хочет оставаться подольше в образе веселой беззаботной девочки, какой была, когда потеряла маму. Тогда Лене было десять лет, и с тех пор она совсем не повзрослела…

«Я разбился на мотоцикле и переломал почти все»

В среду в студии «Модного приговора» — любящие супруги. «Она — любовь всей моей жизни!» — говорит Александр. Он пришел в программу, чтобы отблагодарить свою жену за семью, любовь и верность. Ведь Оксана не только окружила его заботой, но и спасла ему жизнь.

«Я разбился на мотоцикле и переломал почти все, а она за мной ухаживала. Благодаря ей я восстановился всего за полгода!» Но несмотря на это, Александр потерял ту страсть, которую испытывал к жене прежде. Шпильки, короткие юбки, платья и макияж – вещи, которые раньше будоражили супруга, остались в прошлом: «Ее нынешний образ меня угнетает».

Оксана признается: «Я сдала позиции, у меня не хватает мотивации наряжаться». Сейчас перед ней стоит выбор: постараться исправить ситуацию, чтобы их отношения пошли в гору, либо же оставить все как есть. «Я снова хочу быть в центре внимания супруга, потому что человека дороже у меня нет!» Ведущие были тронуты такими теплыми взаимоотношениями.

«Я не узнаю свою жену»

Четверг. Александр Пинчук утверждает, что не узнает свою жену. Прежняя яркая и стильная Ксения осталась в прошлом, сейчас она больше похожа на серую мышку, которая старается спрятать себя за мешковатой и невзрачной одеждой.

Эти изменения произошли несколько лет назад, когда молодая цветущая женщина в одночасье оказалась на грани жизни и смерти. Ксении повезло. Вовремя оказанная медицинская помощь сохранила ей жизнь.

Но теперь Ксения уверена, что ее жизнь никогда не станет прежней, самое ценное в жизни — это здоровье, а платья и каблуки не имеют значения.

«Мой друг не носит «солидные» вещи: брюки, пиджаки, смокинги»

В пятницу в «Модном приговоре» переодевают кавээнщика. Капитан команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко, друг и коллега Евгения Никишина, давно борется с его гардеробом. Сергей утверждает, что Женя совершенно не носит «солидные» вещи: брюки, пиджаки, смокинги. А ведь для артиста внешний облик играет не последнюю роль. Евгений же считает, что внешний вид не так уж важен, когда есть харизма и чувство юмора, а в одежде главное удобство и чтобы по размеру подходила.