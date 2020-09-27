Стартовали съемки седьмого сезона «Ледникового периода»: что остается за кадром

Мы ждали этого четыре года. И дождались! Поддержки и тулупы, падения и слезы, скрипучий и тем не менее такой родной голос Татьяны Тарасовой, а еще новая ведущая — все это будет в седьмом сезоне проекта «Ледниковый период», съемки которого начались в «Лужниках».

Первым сенсационным «трансфером» проекта стала Алина Загитова. Заполучить 18-летнюю олимпийскую чемпионку, которая все еще числится в составе сборной России по фигурному катанию, а параллельно еще и учится в РАНХиГС (Академия народного хозяйства и госслужбы), было очень непросто. Но получилось. Теперь злопыхатели кричат, что Алина променяла спорт на ТВ и снялась с контрольных прокатов сборной, а армия фанатов девушки, наоборот, рукоплещет: наконец-то Загитову можно будет стабильно видеть раз в неделю.

Второй информационной бомбой стала новость об участии в шоу Ольги Бузовой. Певица и телеведущая впервые пробует себя на льду — в паре с Дмитрием Соловьевым, триумфатором Олимпиады-2014 в Сочи. Ольга по традиции берет усердием и трудолюбием: тренируется целыми днями, хотя поначалу, как вспоминает Соловьев, едва-едва могла стоять на коньках.

Третья интрига проекта — романтическая. Актриса Лиза Арзамасова в каждом выпуске будет поддерживать Илью Авербуха, хореографа шоу, который обнародовал их близкие с Лизой отношения совсем недавно.

Есть и еще пара интересных моментов. Например, прославленные фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров, столько лет катавшиеся вместе, теперь по разные стороны баррикад: она — в жюри шоу, он — в паре с Региной Тодоренко. В свою очередь муж Регины Влад Топалов тоже неподалеку — он также участвует в проекте, но катается не с женой, а с фигуристкой Еленой Ильиных.