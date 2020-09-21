«Внук Федя живет с папой»: Екатерина Градова рассказала о загадочном муже своей дочери

Актриса Екатерина Градова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала ведущему Борису Корчевникову о муже своей дочери актрисы Марии Мироновой. Как известно, ее отец — покойный актер Андрей Миронов, который ушел из жизни в далеком 1987 году.

«У моего внука Феди фамилия папы. Федя живет с отцом. У них потрясающая семья, официальный брак. Просто прекрасная семья. Муж Маши на редкость необыкновенный человек. Не могу сказать, кто он. Не имею право. Дочка не позволила. Он — предприниматель и бизнесмен. У нее грандиозная семья». Екатерина Градова

Отметим, что Мария Миронова родила сына Федора 30 сентября 2019 года. При этом она рассказывала, что ее муж — директор по развитию русско-японской компании, которая связана с медицинскими технологиями. Свадьбу они сыграли в Греции в 2017 году.

Добавим, что часть поклонников Мироновой до сих пор уверены в ее браке с молодым актером Андреем Сорокой. Он моложе звезды на 19 лет.