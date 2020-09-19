«Отпуск без путевки»: Андрей Разыграев вынесет приговор российским курортам

Ведущий проверил, как можно отдохнуть в Анапе и Геленджике.

На МУЗ-ТВ начинается новый сезон трэвел-шоу «Отпуск без путевки» с Андреем Разыграевым. Начало бархатного сезона он проведет на юге России. Ведущий сравнит отдых в Анапе и Геленджике. А после вынесет свой вердикт: где больше комфорта, вкуснее блюда и дешевле отдых.

Телезрители узнают, чем Геленджик похож на Дубай и Голливуд. Почему в южном регионе невозможно стать вегетарианцем и многое другое. И как всегда, ведущий подготовил порцию личных рекомендаций для отпускников. Андрей Разыграев докажет, что отдых на юге России может стать самым удивительным и изысканным.

«Отпуск без путевки. Напрямик в Геленджик» в эфире МУЗ-ТВ 19 сентября в 14:20.