Секреты от «Однажды…»: Миронов вспомнил, что Табаков делал с театральной пылью

Воспоминаниями об актере поделились его ученики в новом выпуске программы на НТВ.

В этом году Олегу Табакову исполнилось бы 85 лет. В его послужном списке — сотни ролей в кино и три десятка озвученных мультяшных персонажей. А самое главное – участие в создании легендарного «Современника», где прослужил 25 лет. Но детищем легендарного актера стала, конечно же, «Табакерка», где он воспитывал достойную смену. О жизни Табакова пойдет речь в очередном выпуске программы «Однажды…» на НТВ.

«Бывало (в театре Табакова, в подвале на репетиции. – Прим.) он, проходя мимо и видя, что есть что-то пыльное, писал неприличное слово и уезжал. И репетиция заканчивалась на этом. А дальше, пока все не отдраят все это помещение, он проверял, мы работать не будем», — рассказал актер Евгений Миронов.

Кроме того, «Однажды…» покажет зрителям уникальную выставку, посвященную памяти Олега Табакова. Очередной выпуск программы — 20 сентября в 14:05 на НТВ.