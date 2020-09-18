«Будет мясорубка»: Мигель пообещал особую атмосферу на кастинге шоу «Танцы» в Казани

От стрипа до этники можно будет увидеть в эфире ТНТ в самое ближайшее время.

Скоро в финальном сезоне самого главного танцевального шоу страны пройдёт кастинг в Казани. Этот город неоднократно удивлял наставников проекта яркими номерами.

Это сезон — последний , а значит, танцорам придется постараться еще больше, чем прежде, чтобы попасть в итоговый отбор развлекательного шоу.

Подтвердил это и один из наставников проекта, хореограф Мигель:

«В последнем кастинге мы будем судить участников втроем, а значит, все будет намного строже — с нами нет никого, кто пропускал бы всех на следующий этап. Будет мясорубка!»

Стоит отметить, что уже с первого номера в столице Татарстана Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова увидят серьезную заявку на победу: на сцену шоу выйдет женское трио FRG Crew, которое удивит синхронностью движений в этническом стиле.

«Казань — это всегда настроение, поэтому мы по традиции ждем с Поволжья свежего хореографического ветра!» — добавила Денисова.

Также организаторы проекта обещают поразить зрителей исполнением мистического стрипа с картами Таро и объединением в одном номере спорта, искусства и любви к танцу в номере бывшей гимнастики.

Напомним, что проект «Танцы» стартовал на канале ТНТ еще в августе далекого 2014 года.