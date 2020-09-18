«Расскажут о помолвке»: Седокова в золотом платье-бюстье в пол пришла к Урганту вместе с женихом

Этим летом певица Анна Седокова получила предложение, от которого не смогла отказаться. Ее бойфренд, баскетболист Янис Тимма, с которым артистка встречается уже год, позвал ее замуж. Девушка была на седьмом небе от счастья и сразу же рассказала об этом своим поклонникам. Конечно же, сначала ответив согласием.

Иван Ургант захотел узнать подробности и пригласил Седокову вместе с женихом к себе на вечернее шоу. Экс-солистка группы «ВИА Гра» для похода на телевидение выбрала блестящий во всех смыслах наряд — она облачилась в платье-бюстье, усыпанное золотыми пайетками, длины макси.

«Анна Седокова и Янис Тимма расскажут о своей помолвке», — гласит анонс передачи.

Напомним, для Ани Седоковой брак с Янисом Тиммой станет третьим официальным. Звезда воспитывает троих детей и призналась, что готова подарить любимому баскетболисту наследника.