«Импровизация. Команды»: ведущим обновленного шоу на ТНТ станет Антон Шастун

На ТНТ еще один новый проект, на этот раз командный в коллективном жанре импровизационной комедии — «Импровизация. Команды». Ведущим его стал Антон Шастун. В каждом новом выпуске будут соревноваться два коллектива, а оценивать их шутки доверили представителям шоу-бизнеса и известным юмористам.

По словам Антона Шастуна, шоу будет и смешным, и разнообразным. В нем примут участие представители разных городов. Именно поэтому каждый зритель во время просмотра программы сможет не только повеселиться, но и поболеть за команду из своего города. А география их весьма разнообразна – от Томска до Минска.

В первом сезоне шоу бороться за победу начнут восемь команд. Премьера на ТНТ 18 сентября в 20:00.