«С дядей Колей Валуевым не забалуешь»: Хрюша впервые рассказал о работе с дочкой Алсу и о карьере певца

Легендарный Хрюша — неизменный ведущий «Cпокойной ночи, малыши!» — поделился с порталом Teleprogramma.pro своими впечатлениями от новой соведущей — Микеллы Абрамовой. Дочка певицы Алсу и банкира Яна Абрамова решила построить карьеру на телевидении: зрители увидят школьницу на канале «Карусель» в программе «С добрым утром, малыши!».

Юная певица призналась, что совмещать учебу и съемки для нее — «большая нагрузка, но это того стоит!» К тому же команда старается работать во второй половине дня, когда у девочки заканчиваются занятия.

А что думает Хрюша про свою новую коллегу? Пока он в восторге от Микеллы, но, надо сказать, Хрюша — галантный кавалер, он тепло отзывается обо всех своих напарницах.

«Если скажу, что больше всего люблю Оксану, то Аня обидится, если скажу, что Аню — Оксана меня перестанет за ушком чесать. Нет уж, я галантный кавалер. Мне нравятся все мои соведущие. Меня обнимали и щекотали и тетя Валя, и тетя Лина, и многие другие дамы. Я никому во внимании не отказывал. А какие слова мне на ушко шептала мечта многих мужчин Вера Брежнева! «Милый, очаровательный, обаятельный Хрюша». А на днях у меня появилась еще одна соведущая — Микелла. У нас с ней получился замечательный дуэт. Мы та-а-а-ак поем, что вся студия в пляс пускается! Вот такие красавицы и умницы помогают мне вести передачу, мне можно только позавидовать», — признается Хрюша.

У поросенка есть своя страничка в Instagram, на которую подписано более 72 тысяч человек. Новость о приходе в проект «С добрым утром, малыши!» Микеллы была встречена очень позитивно.

«Ух ты! Круто! Обязательно посмотрю! Такое нельзя пропустить», «Микелла такая миииилая», «Ура! Супер! Очень ждали!» — написали подписчики.

— Хрюша, а о чем еще тебе пишут в «Инстаграме»? Какие предложения поступают в Direct?

— Вот сейчас получаю сообщения, что мне надо продолжить карьеру певца. Если вы еще не видели меня в этом амплуа — добро пожаловать на мою страницу в «Инстаграме» @hrusha_klass. Там и анонс нашей новой рубрики «МУЗ-ТОК» есть. Так что сможете оценить мой музыкальный талант! Уроки-то я теперь беру у самых лучших исполнителей. И хип-хоп-исполнители Ханза и Рамиль, и группа IOWA, и Денис Клявер, и даже музыканты Московской филармонии. Только нам с Микеллой они рассказывают секреты, как выпустить настоящие хиты!

— Скажи, какое лакомство твое самое любимое и чем планируешь угощать Микеллу?

— Ой, я обожаю мороженое, пирожные, конфеты, все сладкое и мучное. Мне это готовит в рубрике «Хрю-шеф» в нашей утренней программе «С добрым утром, малыши!» Инна Зайцева! Но все равно я от этого особо не толстею!

— Много сладостей есть вредно. А как же фигура? Как удается сохраняться такие аппетитные формы?

— Секрет в том, что я очень много двигаюсь, да и с дядей Колей (Валуевым), и дядей Мишей (Пореченковым) не забалуешь и не потолстеешь. Зарядку не сделал — 50 отжиманий. Они ух, какие спортивные! Один боксер, другой супергероев играет! А как за мной редакторы с режиссерами следят! Кашу полезную не поел — вторая порция в подарок. А еще утром на передаче много танцую и делаю зарядку.

Смотрите шоу «С добрым утром, малыши!» на канале «Карусель» в 7:00.