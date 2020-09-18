«Слух есть не у всех, поэтому ценится характер»: ведущий «Пой без правил» Илья Соболев о правилах и участниках шоу

20 сентября на ТНТ состоится премьера нового музыкально-развлекательного шоу от Comedy Club Production и продюсеров Гарика Мартиросяна, Андрея Аверина и Зураба Матуа «Пой без правил».

Гостями нового проекта станут популярные российские исполнители, которым в ходе шоу придется пройти ряд испытаний. Ведущим проекта станет Илья Соболев. Впрочем, подробнее в интервью Telerprogramma.pro.

— «Пой без правил» — отличное название для шоу. Вроде бы и пой, а слышится бой. А какие еще прикольные варианты названия вы обсуждали?

— Согласен, но иногда слышится и «Вой». Некоторые артисты, с которыми мы уже записали несколько выпусков, вполне оправдали это название. Также слышится еще и «Цой без правил» — это услада для любителей рока.

Мы долго подбирали именно слово «Пой», потому что оно созвучно с другими, более емкими словами. Я уже назвал «Цой», «Вой», можно еще добавить «Ной», — это для проигравших. Наконец, «Рой без правил», специально для тех, кто продолжает дело Лужкова. И так далее.

— Каковы правила шоу?

— Правила придумали ребята: Зураб Матуа, Андрей Аверин и Гарик Мартиросян. Главное — успешно справляться со сложными и одновременно веселыми заданиями. Тот, кто пройдет испытания максимально быстро и качественно — получит больше всего баллов. Так что название шоу наверное придется поменять на «Пой с правилами».

— То есть для того, чтобы выиграть – нужно обладать хорошим слухом и голосом?

— Судя по тому, что мы уже увидели в отснятых выпусках — слух и голос есть не у всех. Поэтому, как и везде, будут цениться чувство юмора и характер.

— Кто из артистов уже подтвердил свое участие в шоу «Пой без правил?

— Всех имен не назову, но точно знаю, что будут участвовать Алексей Чумаков и Ольга Бузова.

— А вы будете помогать звездам или же сбивать их с толку?

— Конечно помогаю, более того, я с ними заодно.

— Какие наставления вы получили от продюсера шоу Гарика Мартиросяна?

— Гарик сказал: «Ничего не бойтесь, я с вами!» И уехал домой.

— Лично у вас есть фавориты в шоу, любимые артисты, чей концерт вы с удовольствием посмотрели бы в новогоднюю ночь?

— Фавориты есть, но они все живут за границей, поэтому очень хочу, чтобы в новогоднюю ночь на ТНТ выступил Drake.

«Пой без правил», с 20 сентября в 20:00 на ТНТ