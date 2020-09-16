Канал ТВ-3 расскажет историю девушки, которая целый месяц находилась в лесу одна

17 сентября в 15:00 на канале ТВ-3 выйдет очередной выпуск второго сезона проекта «Вернувшиеся», который рассказывает реальные истории пропавших людей и их поисков. В новой серии речь пойдет о жительнице Челябинской области Екатерине Смердовой, которую искали целый месяц.

В июне 2016-го года 29-летняя девушка отправилась с друзьями в лес на пикник и опрометчиво решила вернуться домой одна, когда компания еще не думала расходиться. В результате Екатерина заблудилась в чаще.

Дома ее ждали родители и двухлетняя дочка. Когда стало ясно, что с молодой мамой что-то приключилось, родственники подали заявление в полицию. К стражам порядка в поисках присоединилось большое число добровольцев, а также сотрудники МЧС, казаки и охотники. Но целый месяц прочесывания леса не дал результатов.

Рассказ самой Смердовой похож на приключенческий роман. Она несколько дней бродила по лесу, пытаясь найти тропинку, но постоянно возвращалась обратно. Дважды она попадала в болото и чудом выбиралась из трясины. В один из дней судьба сжалилась над девушкой и послала ей охотничий домик. В старой избушке Екатерина нашла крупу, макароны, сахар и чай, а также теплые мужские вещи, которые позволили ей не замерзнуть холодными ночами. У потерявшейся были даже печь и дрова, вот только развести огонь было не чем. Она заливала макароны водой и ела их сырыми вместе с грибами и ягодами.

Через месяц такой жизни девушка совсем отчаялась. Она встала на колени и, хоть раньше не отличалась набожностью, начала молиться. На следующий день она решила еще раз попытаться найти дорогу из леса и встретила семейную пару грибников. Те отвели ее домой — так и закончился лесной кошмар Смердовой.

Подробности этой истории смотрите в программе «Вернувшиеся» 17 сентября в 15:00 на телеканале ТВ-3.