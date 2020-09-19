Первые кадры со съемок дог-шоу «Лучший пес»: видеообзор

Известная ведущая Ирена Понарошку признается, что уже лет с пяти мечтала о собаке. Однако из-за аллергии с мечтой пришлось распрощаться на неопределенное время. Но буквально этим летом Ирена обрела четвероного друга – алабая из приюта по кличке Волк и очень счастлива этому факту.

Ведь новый товарищ принес ей удачу – буквально сразу же после его появления Ирене предложили вести дог-шоу «Лучший пес», которое стартует уже с 19 сентября на телеканале ТВ-3.

Кастинг на участие в проекте длился больше двух месяцев. Организаторы шоу отсмотрели больше 300 видеозаявок от владельцев собак. 48 человек вместе с их питомцами были допущены до участия в шоу. А еще 15 получили ценные призы от организаторов проекта.

Кстати, в тройку самых популярных пород дог-шоу вошли бульдоги, питбули и стаффордширские терьеры.

По замыслу организаторов, в студийном шоу участвуют четыре команды, в состав которых входят один хозяин и его собака. В ходе конкурсных заданий участники должны продемонстрировать то, насколько хорошо они знают своего питомца. В качестве главного приза победители получат кубок чемпиона, тортик и другие практичные для всех владельцев четвероногих вещи.

Оценивать выступления конкурсантов будет строгое жюри. В каждом новом выпуске судейскую коллегию будет представлять тот или иной артист.

Ценность шоу состоит и в том, что зрители познакомятся и с интересными фактами, касающимися их питомцев. Например, узнают, что 68% россиян имеют домашних животных. Что содержание одного четвероногого друга обходится россиянам в среднем 1, 5 тыс. рублей в месяц.

А больше 90% жителей нашей страны полагают, что появление в доме собаки или кота прививает детям чувство ответственности и делает хозяев животных счастливыми.