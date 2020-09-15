Молодая бабушка и каратистка: кого преобразят в «Модном приговоре» в ближайшее время

После каникул программа «Модный приговор» на Первом канале стала выходить в новом формате. Теперь в эфире шоу устраивается фэшн-битва между профессиональными стилистами и «народными». Teleprogramma.pro узнала, кто решится на публичное телепреображение в ближайшее время.

В студии появятся очень разные, но при этом интересные дамы. 16 сентября в студию придет девушка по имени Екатерина, которая носит практически только голубую одежду. А все из-за мамы, прекратившей общение с ней. Чтобы компенсировать свою боль, героиня выбрала стиль цвета моря, на котором она когда-то счастливо отдохнула с родительницей.

Другая участница проекта, Светлана, ухаживает за своей больной престарелой матерью и из-за этого сама стала превращаться в старуху. 17 сентября телезрители увидят непростой суд над ней. Иск на нее подала сестра по отцу.

И 18 сентября россияне будут наблюдать за историей каратистки Елены. Ее в студию приведет молодой муж, который ради своей дамы сердца стал чемпионом, но так и не дождался, что любимая встанет ради него на каблуки.