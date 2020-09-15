Разглядываем героев «Модного приговора»: кто снимется в шоу на этой неделе

Что мы увидим в выпусках с 14 по 18 сентября.

«Раньше Ира была моделью у Славы Зайцева, а сейчас она выглядит как обычная домохозяйка!»

В понедельник в «Модном приговоре» романтическая история. Роман вернул свою первую и единственную любовь. Но за 17 лет разлуки его яркая Ирина, увы, превратилась в замученную женщину. Роман хочет вернуть своей любимой былую уверенность в себе, но все его попытки переодеть Ирину кончаются провалом.

«Раньше Ира была моделью у Славы Зайцева, а сейчас она выглядит как обычная домохозяйка!» – жалуется Роман.

Ирина же не понимает, как ей стать прежней, ведь за эти годы она набрала лишний вес, а первый муж уничтожил ее уверенность в себе. Смогут ли стилисты вернуть Роману его яркую женщину?

«Надоели его фанатки!»

Вторник. В межнациональной семье Салауддина и Марины царили мир и покой до тех пор, пока они не переехали из Пакистана в Россию. На родине Салауддин был не только главой семьи и успешным бизнесменом, но и известным актером. Его часто узнавали на улицах, а поклонницы докучали письмами и звонками.

Марину такая ситуация не устраивала. В очередном порыве ревности было принято решение переехать в Россию подальше от фанаток. После переезда все заботы легли на плечи Марины, и она поняла, что наряжаться ей больше без надобности, а вот Салауддин с этим фактом абсолютно не согласен.

«В рваных джинсах и платьях–мешках!»

В среду разборки между супругами.

«У меня от голубого цвета рябит в глазах. Это просто невозможно! Я хочу видеть ее в ярких вещах, брючных костюмах и элегантных платьях до колена, а не в рваных джинсах и платьях–мешках», — обвиняет Иван свою жену Екатерину.

Мужчина уверен, что жена бросается из крайности в крайность из-за детских травм и комплексов. Дело в том, что героиня много лет находится в непростых отношениях с матерью. В последнее время ссоры участились, мама запретила дочери приезжать в гости и заблокировала в соцсетях.

Екатерина утверждает, что голубой цвет ее успокаивает и напоминает единственный момент, когда она была счастлива в компании родной мамы – поездка на море в далеком детстве. С тех пор ее гардероб пестрит всеми оттенками голубого, а вот зеленых вещей в нем днем с огнем не найти.

«Зеленый – любимый цвет мамы, он ассоциируется у меня с плесенью, чем-то мерзким и тухлым!» — сообщает Екатерина.

Удастся ли стилистам найти подход к Екатерине? И растает ли ледяное сердце матери после обращения дочери к ней с экрана телевизора?

«Весь ее гардероб — это бабушкина радость»

Четверг. Две родные сестры по отцу Елена и Светлана не виделись почти полвека. Елена долгое время следила за сестрой в соцсетях и представляла Светлану красивой и деловой женщиной. Но когда сестры увиделись вживую, удивлению и разочарованию Елены не было предела:

«Я старше Светы на 3 года, но выгляжу гораздо моложе. Сейчас Света не работает, а ухаживает за пожилой мамой и пожилыми людьми, именно поэтому и сама она превратилась в бабушку. Весь ее гардероб — это бабушкина радость. Света поставила крест на своей личной жизни. Она молодая, я хочу, чтобы она встретила мужчину и показала своим трем дочкам пример настоящей леди!»

Светлана с обвинениями сестры не согласна. Она больше 20-ти лет проработала на железной дороге и, конечно, дресс-код обязывал выглядеть строго и красиво. Но четыре года назад в семье случилось несчастье — мама Светы тяжело заболела.

Муж не выдержал всех испытаний и выгнал ее вместе с детьми и мамой из дома. С тех пор Света забыла про свой внешний вид и полностью погрузилась в заботу о матери и детях. Удастся ли Елене достучаться до сестры? Узнает ли Светлана себя в зеркале?

В пятницу в студии «Модного приговора» — спортивные страсти

Елена Карташова — первая и единственная женщина в жизни Станислава. Еще мальчишкой он ходил к ней на занятия по карате и мечтал, что в будущем обязательно на ней женится. Елена поставила четкое условие – станешь мастером спорта и завоюешь Европу – тогда и женишься.

Станислав свое обещание выполнил. Счастливая семейная жизнь, общее дело, прекрасные дети – в этой семье замечательно все, кроме гардероба Елены. Станислав недоумевает:

«Я взял ради нее все спортивные награды, неужели она ради меня не может надеть юбку и каблуки?»

Посмотрим, удастся ли стилистам помочь этой паре!