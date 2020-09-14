Мистика где-то рядом: на ТНТ стартует новый сезон «Битвы экстрасенсов»

Заявки на участие в популярном шоу подавали почти четыре тысячи человек.

Новый сезон популярного мистического шоу «Битва экстрасенсов» стартует на ТНТ. Заявки на участие в проекте подали почти четыре тысячи человек из разных стран, включая Норвегию, Уганду и многие другие. На одно место претендовало более 300 магов, а кастинг был полностью дистанционный, посредством видеосвязи. Именно это позволило многим экстрасенсам попытаться попасть в число участников.

Среди тех, кто хотел показать свои экстрасенсорные способности, был мужчина, называющий себя родственником Джуны, известный писатель-мистик, футуристический модельер, чревовещатель, якутские шаман, квантовый таролог и многие другие.

Кто из них станет участником проекта » скоро узнаем. Новый, уже 21-й сезон «Битвы экстрасенсов» стартует на ТНТ 26 сентября в 18:30.