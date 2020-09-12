«Ждете?»: Утяшева на шоу «Танцы» появилась в розовом костюме с мини-юбкой

Телеканал ТНТ объявил, что нынешний сезон телепроекта «Танцы» станет последним. А потому беспрецедентным по масштабу и числу участников. Кастинги проходят в нескольких городах страны, и на этот раз съемки проходят в столице Сибири – городе Новосибирске.

Для съемок программы ведущая шоу Ляйсан Утяшева выбрала яркий образ. Она облачилась в классический костюм розового цвета, разбавив строгость черным кроп-топом и грубыми ботинками. Пару жакету составила мини-юбка, подчеркнувшая идеальные длинные ноги гимнастки.

«Кастинг в Новосибирске! Ждете?» — подписала свое видео телеведущая. «Удивительно, но Ляйсан с каждым годом, все краше и краше! Красотка!», «Очень идет прическа и стиль», «Какая вы шикарная», «Ваш цвет!», «Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост огонь», «Какая вы крутая. Стильная и открытая», «Гламурная красотка», — поспешили заметить поклонники.

Премьера шоу «Танцы», кстати, уже состоялась в эфире ТНТ 5 сентября. И теперь каждую субботу в 20-00 у экранов ждут преданных фанатов проекта и болельщиков участников.