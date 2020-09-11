«Он хотел слышать время»: спецвыпуск программы «Однажды…» посвятили Владимиру Андрееву

Воспоминаниями о режиссере и актере поделятся его друзья и родные.

В конце августа не стало актера и режиссера Владимира Андреева. Он ушел из жизни через два дня после того, как отметил свое 90-летие. НТВ посвятил его памяти специальный выпуск программы «Однажды…». В эфире телеканала он пройдет 13 августа. Теплыми воспоминаниями поделятся Наталья Селезнева, Григорий Заславский и другие.

«У него была жадность к постижению человеческой жизни. Жадность к проявлениям человека в новых обстоятельствах, в новое время, в новое. Вот это он… Он хотел не потерять время. Он хотел слышать время», — рассказал театральный режиссер Сергей Яшин.

В Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой Андреев пришел служить сразу после окончания театрального. А через 18 лет стал главным режиссером и художественным руководителем. Его последней работой на экране стала картина «Лев Яшин. Вратарь мечты».