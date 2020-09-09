Мария Арбатова поделилась откровениями в эфире ток-шоу Леры Кудрявцевой

Новой героиней ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» стала Мария Арбатова.

Очередной выпуск программы выйдет в эфир уже в эту субботу, 12 сентября. В своей звездной колонке для сайта Teleprogramma.pro Лера Кудрявцева рассказала о том, что именитая писательница и драматург Мария Арбатова на интервью поделилась с ней сокровенными тайнами.

«Так, меня муж из дома не выгонит?» — уточнила литератор, открывая в студии очередной конверт с каверзным вопросом о личной жизни.

Ко всему прочему, в разговоре с ведущей Арбатова озвучила свою позицию в отношении приговора Михаилу Ефремову. Писательница считает, что актер действительно заслужил самой строгой меры наказания — тюремного заключения. Ранее стало известно, что муж Софьи Кругликовой получил 8 лет общего режима.

Арбатова также открыто высказала неприязнь к Ксении Собчак и Константину Богомолову. По ее мнению, они оба лишены каких-либо дарований. Мария Ивановна была резка в своих изречениях.

А вот в вопросах семейной жизни писательница не так категорична — о своих отношениях с мужем и роли феминизма Арбатова делится без всяких прикрас.

Смотрите новый выпуск программы «Секрет на миллион» 12 сентября в 21:30 на телеканале НТВ.