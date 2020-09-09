«У меня есть человек, с которым не скучно»: Мазуркевич рассказала о своем новом мужчине

Актриса уже три года живет гражданским браком с бизнесменом Владимиром Вайнштейном. Подробности отношений она доверила Борису Корчевникову в студии программы «Судьба человека».

Актриса Ирина Мазуркевич в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем новом мужчине. После смерти в 2012 году мужа актера Анатолия Равиковича она так и не вышла замуж, но в ее жизни появился любимый человек — бизнесмен Владимир Вайнштейн.

«Анатолий просил меня, чтобы я не оставалась одна после его смерти. Мужчины для меня не существовали в принципе, как пол. Жить с кем-то после его смерти было невозможно. Но через пять лет я поняла, что постепенно я могу общаться. Воспринимать людей и даже ухаживания. Поняла, что жизнь продолжается. Я не одна уже три года». Ирина Мазуркевич

Как сказала Мазуркевич, в ее жизни есть человек, с которым не скучно. «У нас порой, конечно, происходят выяснения отношений. Все как в молодости. Два раза в одну воду не войдешь. Не бывает все одинаково. Но все интересно», — сказала она.

Напомним, что Анатолий Равикович ушел из жизни в 2012 году. От брака с Мазуркевич у него осталась дочь Елизавета.