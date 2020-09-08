Барановская против Ангарской: чем удивит новый сезон «Модного приговора»

В новом сезоне «Модного приговора» еще больше захватывающих историй и невероятных преображений. На этой неделе место модной защиты по очереди делят Юлия Барановская и Надежда Ангарская.

Понедельник, 7 сентября: «Куда ты прешь с таким валенком на голове?»

В понедельник история Даши. Она учитель и большая любительница поучать всех вокруг, хотя учить ей особо нечему. Раньше она жила с мужем-тираном. От него вернулась к маме, которая принялась за старое – пилит и унижает дочку.

Твердит ей постоянно: «Ты не сможешь, куда ты лезешь!» Она и от «Модного приговора» дочь отговаривала: «Куда ты прешь с таким валенком на голове? На всю страну опозориться решила?!»

Подруга Юля очень хочет, чтобы Даша, наконец, занялась собственной жизнью и прекратила раздавать советы тем, кто в них совершенно не нуждается. У Дашиных подруг есть семьи и дети, а проблем нет. Но несчастная Даша все продолжает их поучать, а сама плачет в подушку по ночам, потому что со своей жизнью ничего поделать не может.

Вторник, 8 сентября: Брови шире, наряды вульгарней

Ирина Костылева — настоящая звезда в своем городе. Секрет ее популярности прост: брови шире, наряды вульгарней, видео для социальных сетей как можно абсурдней.

В этом и обвиняет ее подруга Евгения. Женя уверена, образ Иры — лишь повод для насмешек. Нормальную личную жизнь в таких нарядах и с таким «активным» макияжем Ира не построит.

Поэтому подруга обратилась за помощью в модный суд, чтобы убрать из гардероба подруги шокирующие наряды и помочь наладить ее личную жизнь.

Среда, 9 сентября: «Даже альфонса надо заслужить!»

Сергей считает, что его подруга Татьяна не следит за собой, носит неопрятную одежду и даже не пытается выглядеть женственно, из-за чего привлекает одних бездельников, с которыми потом легко разводится. «Даже альфонса надо заслужить! Да он и не клюнет на такой внешний вид».

Татьяна обескуражена, она не понимает, в чем ее обвиняют. Раньше она носила глубокие декольте и высокие каблуки, но один из ее бывших мужей считал это вульгарным. Что касается личной жизни, Татьяна также не видит проблемы. «У меня нет отбоя от молодых мужчин. Все мои мужья были не старше 24 лет!» – хвастается она.

Смогут ли стилисты привить Татьяне стиль и вернуть женственность?

Четверг, 10 сентября: «Мне нужны деньги и подарки, а ему — интим и еда!»

В четверг в студии выясняют отношения супруги. «Я тебя не люблю!» — эту фразу Григорий слышал от жены уже не раз. Всему виной — разные «языки любви» супругов.

«Мне нужны деньги и подарки, а ему — интим и еда!» — объясняет свою позицию Виктория. Григорий же уверен: причина их разлада в том, что Вика сильно прибавила в весе и перестала за собой следить.

«Я хочу, чтобы она вновь стала сексуальной!» Во время программы выяснилось, что Виктория до сих пор жалеет о расставании с бывшим, а с Григорием ее связывает только имущество.

Однако супруг отпускать ее не намерен: «Я буду бороться за нее и спасу наши отношения».

Независимый эксперт Екатерина Голышева встала на сторону героини, посоветовав ей найти более обеспеченного мужчину, который справится с ее запросами.

Юлия Барановская же, напротив, настояла на том, чтобы супруги попытались услышать друг друга, сохранив, тем самым, отношения.

Григорий был приятно удивлен преображению Виктории. А также пообещал, что будет стараться идти на уступки супруге, чтобы сохранить их союз.

Пятница, 11 сентября: «Устал от вечной нереализованности, неустроенности и назойливости сожительницы»

Игорь желает счастья своей сожительнице Анастасии и хочет, чтобы она не тешила себя надеждой вступить с ним в брак. Игорь пришел на программу, чтобы найти для Анастасии настоящего мужа, потому что сам он устал от вечной нереализованности, неустроенности и назойливости сожительницы, устал вкладывать в нее все свои деньги.

Игорь каждые выходные «изменяет» Анастасии с родителями. За четыре года совместной жизни он так и не познакомил подругу с ними. Родители Игоря считают Анастасию меркантильной женщиной и не принимают в семью.

Настя в шоке, она рассчитывала на брак с Игорем, да и за квартиру платить будет некому, если они расстанутся. В программе она хочет бороться за их союз и сразить любимого мужчину своим преображением.