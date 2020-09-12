Шоу «Полный блэкаут»: опасные мышеловки, коварная темнота и змеи-тещи

В каждом выпуске звезды проходят три одинаковых испытания в темной комнате, не зная, что их там ждет. Главным врагом героев становится не сама темнота, а воображение, которое подкидывает массу неожиданных фантазий. Жутковато, особенно с учетом того, что те, кто проходит испытания хуже всех, получают прощальный привет в виде падения в люк — именно так по правилам покидают шоу участники-неудачники.

При этом в темноте звезды могут встретиться как с редким аллигатором или питоном, так и с безобидным «лизуном» или ватными палочками. Кроме того, сценаристы проявили изобретательность и постарались вспомнить про все фобии, которые в той или иной степени мучают каждого из нас.

Например, в одном из испытаний участники должны пройти мостик шириной всего в 15 сантиметров и не упасть, не подозревая, что мостик совсем невысокий. В другом — герои собирают мышеловки, которые находятся в четырех ящиках, наполненных различными предметами, причем не только неодушевленными.

— Я люблю экстрим, поэтому привык проверять жизнь на прочность, — уверяет популярный певец, экс-солист группы MBAND Анатолий Цой. — Правда, с темнотой взаимоотношения у меня не очень хорошие. Я не боюсь ее, но ориентируюсь в ней, как мне кажется, не очень хорошо.

А вообще мне повезло, наверное, потому что в детстве меня много кто кусал. Я ловил змей, пауков, ящериц, кроликов, зайцев, рос в диких условиях. Другой вопрос, что сейчас все происходит в темноте. Можно же в коробку положить простое желе, а я буду бояться его, потому что оно на ощупь мерзкое.

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К счастью, участников ждали не только жуткие и опасные сюрпризы, но и приятные.

— Вижу участников, все по парам, а я один, — рассказывает ведущий кулинарного шоу СТС «ПроСТО кухня» Александр Белькович. — Конечно, было странно, но я сразу почувствовал, что меня ждет какой-то сюрприз. Я думал, это может быть Бузова, потому что с ней был в одной команде в «Форте Боярд». Но… выходит моя жена! Я просто обалдел, подумал, как Оля вообще появилась здесь! Я привык проходить такие испытания самостоятельно, потому что я защитник семьи. А здесь вместе с женой. Это добавило мне энергию. Даже перестал нервничать.

Пока одних поддерживали близкие, другие вооружились своим главным оружием — юмором. Например, известный комик Владимир Маркони не переставал шутить даже после испытания со змеями: «Я впервые в жизни потрогал змею. Мерзкая, даже если это не ядовитая змея, а я очень рассчитываю на это. Все равно чувствуешь какую-то опасность, которая из глубины веков пришла, когда наши предки всего этого боялись, палками и камнями их отгоняли и называли тещами».

Также Маркони отмечал, что перед съемками усиливали страх плакаты, которыми обклеена вся гримерка, — рекомендации в случае укусов диких животных. «А вообще, когда надевал костюм, вместе с ним еще шел взрослый подгузник, поэтому то, что я испугаюсь, никто не заметит», — шутил он.

Блогер и участник различных телепроектов Анастасия Смирнова, напротив, больше всех испытаний боялась встать на люк: «Люк — это страшнее, чем руку засовывать в ящик со всякой живностью. Просто потому, что не представляешь, куда летишь».

Предстоит ли Анастасии испытать все прелести люка, справится ли с испытаниями семейный дуэт Бельковичей и поможет ли Анатолию Цою проведенное в диких условиях детство? Все это зрители узнают уже 13 сентября в первых двух выпусках шоу «Полный блэкаут».

«Полный блэкаут», 13 сентября/17.00