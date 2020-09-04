Антон Шастун станет ведущим нового шоу «Импровизация. Команды»

Бывший участник шоу «Импровизация» покинет проект и станет ведущим нового шоу на ТНТ. Антон Шастун появится в проекте «Импровизация. Команды».

Каждый новый выпуск свои шутки будут представлять две команды. Оценивать выступления доверят профессиональному жюри, в состав которого войдут актеры шоу «Импровизация», стендап-комики и другие артисты шоу бизнеса.

Оценивать выступление команд в премьерном выпуске будет актер шоу «Импровизация» Арсений Попов и стендап-комик Стас Старовойтов.

Победит команда, участники которой наберут большее количество баллов.

Пилотный выпуск проекта можно посмотреть на официальном канале ТНТ в YouTube. Шоу уже успели оценить более трех миллионов человек.

Антон Шастун признался, что проект значит для него очень много и данное направление ему близко. Что касается новой роли, то трудиться ведущим на частных мероприятиях ему не очень нравится, а вот работать ведущим на телевизионном шоу — это совсем другая история.

«Если говорить о том, чего стоит ожидать от шоу, так это новых лиц, талантливых импровизаторов из разных городов. У нас очень широкая география: от Минска и до Томска», — признается Антон Шастун.

Премьера проекта «Импровизация. Команды» 18 сентября в 20:00 на ТНТ.