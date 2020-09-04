Новый сезон «Жизнь других»: Жанна Бадоева в неизведанных местах Рима
Жанна Бадоева
Звездный гость
Little Big: у Прусикина с Таюрской служебный роман?
Видео

Антон Шастун станет ведущим нового шоу «Импровизация. Команды»

Шутки участников будут оценивать члены жюри.

Антон Шастун станет ведущим нового шоу «Импровизация. Команды»
Антон шастун станет ведущим нового шоу на ТНТ «Импровизация. Команды» Фото: ТНТ

Бывший участник шоу «Импровизация» покинет проект и станет ведущим нового шоу на ТНТ. Антон Шастун появится в проекте «Импровизация. Команды».

Каждый новый выпуск свои шутки будут представлять две команды. Оценивать выступления доверят профессиональному жюри, в состав которого войдут актеры шоу «Импровизация», стендап-комики и другие артисты шоу бизнеса.

Шоу «Импровизация. Команды». Фото: ТНТ

Оценивать выступление команд в премьерном выпуске будет актер шоу «Импровизация» Арсений Попов и стендап-комик Стас Старовойтов.

Победит команда, участники которой наберут большее количество баллов.

Пилотный выпуск проекта можно посмотреть на официальном канале ТНТ в YouTube. Шоу уже успели оценить более трех миллионов человек.

Бороться за победу будут две команды. Фото: ТНТ

Антон Шастун признался, что проект значит для него очень много и данное направление ему близко. Что касается новой роли, то трудиться ведущим на частных мероприятиях ему не очень нравится, а вот работать ведущим на телевизионном шоу — это совсем другая история.

«Если говорить о том, чего стоит ожидать от шоу, так это новых лиц, талантливых импровизаторов из разных городов. У нас очень широкая география: от Минска и до Томска», — признается Антон Шастун.

Премьера проекта «Импровизация. Команды» 18 сентября в 20:00 на ТНТ.

Тэги

Антон ШастунАрсений ПоповимпровизацияТНТ