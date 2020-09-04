МТС Медиа и «Среда» приступили к съемкам трех новых сериалов

МТС Медиа и продюсерская компания «Среда» начали съемки самых ожидаемых проектов 2021 года: «Хрустальный», «Коса» и «Сцены из супружеской жизни». Всего компании планируют снять семь совместных проектов для онлайн-кинотеатра МТС ТВ.

Первый сериал, получивший название «Хрустальный» — психологическая драма с острым сюжетом, основанная на реальных событиях. Зрителю покажут, как главный герой через трудный путь осознания и принятия преодолевает травму, повлиявшую на его жизнь. Сценаристом выступит Олег Маловичко, а главную роль исполнит актер Антон Васильев.

Второй проект в работе — сериал «Коса» — триллер о жестоком серийном убийце, который выбирает особенных жертв. У маньяка один мотив – спасти детей от нелюбви. Зрителю представится возможность понаблюдать за событиями с позиции главных героев — журналиста, в исполнении актера Александра Горбатова и следователя, которую сыграет Линда Лапиньш. Они вместе отправятся на поиски убийцы, столкнутся с трудностями, и в процессе освободятся от собственных страхов. Режиссером проекта выступит Игорь Волошин, которого широкая аудитория знает по сериалу «Физрук». У проекта есть возрастное ограничение 18+.

Третий сериал МТС Медиа и «Среды» — остросоциальное драмеди 18+ «Сцены из супружеской жизни». Сюжет расскажет о необычных решениях проблем в жизни, о том, как случайная трагедия может скрепить семью, и в то же время принести и новые проблемы. В проекте раскроют темы кризисных отношений, где партнеры зависят друг от друга, и тему влечения. В главных ролях зритель увидит Петра Скворцова и Алену Михайлову.

Компании возлагают большие надежды на совместные проекты и результаты сотрудничества:

«Я вижу большое будущее у нашего партнерства, и оно не про количество, а про качество», — комментирует основатель «Среды» Александр Цекало.

Он также заявил об уверенности в успехе новых сериалов. По его словам, благодаря работе профессионалов, они смогут выйти на уровень предыдущих проектов, среди которых были популярные «Мажор» и «Метод».

Продюсерская компания «Среда» — одна из самых успешных компаний на рынке, занимающихся с 2008 года производством телеконтента. С 2012 года «Среда» ориентирована только на создание фильмов и сериалов, которые неоднократно получали награды и премии, среди которых «ТЭФИ», «Золотой орел», премия Нью-Йоркского кинофестиваля.

МТС Медиа – новая структура от компании МТС, отвечающая за телевизионные продукты, мобильное приложение МТС ТВ, а также за управление киностудией «Кинополис». Компания активно сотрудничает с продюсерскими центрами, но при этом МТС Медиа занимается производством оригинальных проектов для собственного онлайн-кинотеатра: первым из которых стал сериал 18+ о взаимосвязи интимных отношений и счастья «Клиника счастья» с Дарьей Мороз в главной роли, выход которого запланирован на второй квартал 2021 года.