Юбилей телеигры: «Что? Где? Когда?» исполнилось 45 лет

На протяжении полувека клуб «знатоков» каждый телевизионный сезон соревнуется с обычными телезрителями. За 45 лет выпущено 45 сезонов. Игроки используют метод мозгового штурма, чтобы ответить на каверзный вопрос зрителя в течение одной минуты с помощью интеллекта и умения рассуждать. Впрочем, вы сами все это знаете и любите.

Первый выпуск в эфир вышел 4 сентября 1975 года. Именно эта дата считается официальным днем рождения передачи.

Официальный профиль телевизионного Клуба «Что? Где? Когда?» в «Инстаграме» уже поздравил поклонников шоу:

«Мы не ждем поздравлений: нас поздравлять не надо, потому что этот день — повод поздравить всех вас! Всех, кто хоть раз соприкоснулся с игрой «Что? Где? Когда?». И в первую очередь — телезрителей!»

На выпусках передачи выросло уже не одно поколение зрителей. «ЧГК — любовь. Поздравляю всех!», «С днем рождения! Долгих-долгих лет», «Из 45 лет смотрю лет 30!», «Желаю жить еще 100 лет минимум», — отметились поздравлениями в комментариях зрители.