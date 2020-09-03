«Кормит из кошачьей миски»: Алибасов-младший запер пожилую мать в квартире отца

Бари Алибасов второй год подряд проводит лето в больнице. В 2019 году он утверждал, что отравился ядовитым веществом и получил ожог желудка. А теперь продюсер приходит в себя после того, как полежал сначала в наркологической, а потом в психиатрической лечебницах. По словам его сына Бари Бариевича, его отца намеренно спаивали по указу дочки Лидии Федосеевны-Шукшиной, чтобы завладеть дорогостоящей квартирой продюсера. Но недавно на детекторе лжи было доказано, что спаивания не было, как и намерений отобрать жилье.

Но на днях Алибасов-младший снова оказался в студии передачи «На самом деле». Ведущий Тимур Еремеев отметил, что хочет узнать, где находится 58-летняя мама сына Алибасова. Он недавно забрал ее из психиатрической клиники, где женщина провела несколько лет. Еще недавно Бари Бариевич признавался, что хочет увезти мать с отцом в город Калининград к своей жене, где подготавливает все для их комфортного проживания. Но в студии он объявил, что его родительница отдыхает на курорте в Италии.

«Я много раз рассказывал про сложную ситуацию с моей мамой. Что у нее 20 лет были проблемы с психическим здоровьем, у нее диагноз: шизофрения. После смерти бабушки, которая героически за ней ухаживала и освобождала меня от этого бремени, мне пришлось маму забрать. Она провела некоторое время в Москве. Я решил ей сделать просто невероятную потрясающую жизнь, как минимум как у папы. Она в Монтекатини — это Италия, один из крутейших курортов Италии. Он обходится 2500 евро в месяц. Оплачиваю, конечно, я. Надо отдать должное, что у мамы осталась квартира в Саратове. Дешевая, убитая, но мы ее продали. Этих денег хватило на первые три месяца отдыха мамы в Монтекатини», — заявил сын продюсера группы «На-На».

По словам Бари-младшего, у его родительницы лучшая еда и спа-процедуры. Он подчеркнул, что пока не может ее перевести обратно, так как границы закрыты. В студию пришел Алибасов-старший. Он признался, что видел мать своего наследника две недели назад. «Какое Мотекатини? Что ты врешь так нагло? Какой-то кошмар! Тебе надо лечиться в психушке», — неожиданно заявил продюсер.

Пришел в студию и Владимир Горожанкин. Он разоблачил Бари Бариевича, заявив, что тот держит мать взаперти в квартире отца. «Она находится в заточении, в рабстве. Он держит ее в квартире в маленькой комнате. Он ее голодом морит, издевается. Он не дает ей мыться, он не дает ей еды. Ее надо спасать! Он обращается с ней как с собакой. Кормит из кошачьей миски с пола», — объявил Горожанкин.

Алибасов-старший, в свою очередь, пожаловался, что сын привез в его квартиру и жену, и ребенка. Он назвал свой дом общежитием. Сам Бари Бариевич стал возмущаться и отрицать, что его мама в Москве. Однако Горожанкин привез женщину в студию. Елена Уронич подтвердила, что находилась дома у Бари Каримовича. Он заверила, что не помнит, держали ли ее взаперти. Однако проверка на детекторе лжи показала, что женщина не была в Италии. Более того, ее действительно запер в комнате сын. Он ее избивал и кормил из миски. Алибасов-младший заверил, что ему приходится так поступать, когда у родительницы происходит психическое обострение.