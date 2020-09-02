Объявился предполагаемый биологический отец Владислава Галкина

Известный актер Владислав Галкин, которого многие помнят по роли в сериале «Дальнобойщики» скончался 25 февраля 2010 года в Москве. Ему было всего 38 лет. Это известие стало полной неожиданностью, как для близких друзей артиста, так и для его коллег по творческой сцене. При этом Владислав умер при необычных обстоятельствах. До сих пор непонятно, что же произошло в тот роковой вечер.

Отметим, что Галкин родился в городе Жуковском. Его мамой является актриса Елена Демидова. А вот своего родного отца он не знал. Когда будущему актеру было 10 лет, его мама вышла замуж за режиссера Бориса Галкина, который стал ему приемным папой.

Однако теперь уже после смерти артиста Андрей Малахов нашел предполагаемого биологического отца Владислава. Почти 40 лет житель Омска Георгий Черкасов даже не подозревал, что обаятельный парень — его ребенок. Он утверждает, что мальчик родился после его мимолетного романа с Демидовой.

«Он мой сын. Я узнал обо всем после смерти его. Когда где-то по телевидению или радио, я услышал информацию, что мама Галкина — Елена Петровна Демидова. Эта информация как обухом по башке меня бабахнула. Я несколько дней не мог в себя прийти. Не ел, не пил, не спал ночами, потому что данное мое обещание, после нашей мимолетной встречи в молодости в 1971 году, что я ее найду. Это происходило в Свердловске в марте», — поделился Черкасов в студии передачи «Прямой эфир». «Говорили, что отец его спился, но вы видите. Отец его не спился, не на помойке. Я нормальный человек. Мы любили очень фильмы с участием Влада Галкина», — добавил он.

У Георгия есть еще один сын Алексей. Когда в студии показали его и сравнили фото с Галкиным, то в зале многие ахнули. Некоторых зрителей поразила их схожесть.

Житель Омска отметил, что не нашел потом актрису. Он уверен: Демидова решила, что он и не пытался ее найти. Некоторые в студии усомнились, что Черкасов — отец артиста. Они предположили, что у него мог быть роман с другой женщиной, однофамилицей знаменитости.

Тогда ему показали архивное фото актрисы. Мужчина сразу ее узнал. Примечательно, что предполагаемый отец Владислава заверил: ему достаточно знать, что он отец актера. Сдавать ДНК-тест и бороться за наследство он не стал.

Напомним, что Галкин был найден в своей квартире на Садовой-Спасской. Примечательно, что тревогу забил именно отец Галкина. Он сообщил другу семьи, что сын не выходит на связь. В квартиру актера после этого звонка приехали его приятели. Но дверь им никто не открыл.

Попасть в помещение удалось только благодаря вызванной бригаде спасателей, они вскрыли дверь. Но Владислав был уже мертв. Это известие в буквальном смысле «раздавило» его близких. Ведь Галкина любили все, не только его друзья, но и многочисленные поклонники. Владислава похоронили на аллее актеров Троекуровского кладбища Москвы.