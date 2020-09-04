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Шаман, собиратель кубика Рубика и травник: чем удивит новый сезон шоу «Удивительные люди»

Корреспонденты Teleprogramma.pro побывали на съемках проекта телеканала «Россия 1».

Шаман, собиратель кубика Рубика и травник: чем удивит новый сезон шоу «Удивительные люди»
На съемках шоу «Удивительные люди». Фото: канал «Россия»

На телеканале «Россия 1» стартует пятый сезон популярного шоу «Удивительные люди». Потомственный шаман, перемещающий предметы в пространстве, травник, умеющий определить вид любого растения, мнемотехник, способный запоминать сотни предметов и лиц – все эти личности и не только снова встретятся на проекте, чтобы продемонстрировать свои уникальные способности. Как говорится, на других посмотреть и себя показать.

Участник шоу и представитель жюри Евгений Папунаишвили/фото:
Участник шоу и представитель жюри Евгений Папунаишвили. Фото: канал «Россия»

Номера станут еще ярче и креативнее

Всех их объединяют таланты, которыми могут похвастаться только избранные, именно поэтому участников шоу можно смело назвать удивительными людьми. В каждом выпуске шоу обычно участвуют восемь человек, каждый из которых знакомит зрителей со своими способностями и талантами, которые восхищают.

Это может быть знание нескольких языков, акробатические трюки, навыки гипноза, умение читать мысли, перемещаться с поразительной скоростью и многие другие возможности. Для каждого конкурсанта приготовлено испытание, которое не под силу обычному человеку, а супермену по плечу.

Создатели шоу обещают, что в новом сезоне испытания станут еще сложнее, а номера конкурсантов – ярче, зрелищнее и креативнее. Что же, поживем — увидим.

Где снимают проект

Корреспонденты Teleprogramma.pro побывали на съемках проекта на киностудии «Мосфильм», чтобы убедиться в этом.

В этот день в павильоне, где проходил съемочный процесс, яблоку было негде упасть. Участники репетировали подготовленные номера, представители съемочной группы раздавали команды, а зрители готовились занять свои места.

Кинолог Екатерина Попова демонстрирует свои способности/фото:
Кинолог Екатерина Попова демонстрирует свои способности. Фото: канал «Россия»

Участники: мнемотехник, полиглот и «парфюмер»

В какой-то момент все взоры обратились на 20 собак разных пород, неожиданно появившихся в коридоре. И участники, и зрители так и норовили погладить четвероногих и даже сделать с ними селфи. Полканы понадобились для того, чтобы проверить способности кинолога Екатерины Поповой. В ее задачи входило определить, какой же именно собаке принадлежали следы на полу.

А вот чтобы определить способности мнемотехника Анны Бондаренко из Ставрополя, продюсеры шоу пригласили известный казачий ансамбль. Загадочным словом «мнемотехника» называется совокупность приемов, позволяющих запоминать нужные объемы информации.

Анна Бондаренко показывает чудеса мнемотехники/фото:
Анна Бондаренко показывает чудеса мнемотехники. Фото: канал «Россия»

Анна – создатель собственной школы этого направления, она учит детей быстрее запоминать учебный материал. Кстати, недавно она открыла центр мнемотехники в Пятигорске.

Нельзя не упомянуть Алексея Тулинова из Уфы, обладающего уникальным стереоскопическим зрением.

На съемках шоу «Удивительные люди»/фото:
На съемках шоу «Удивительные люди». Фото: канал «Россия»

Также в новом сезоне зрители увидят полиглота, спидкубера – человека, собирающего кубик Рубика за считанные минуты, да еще и в экстремальных условиях. Девушку-«парфюмера», безошибочно распознающую любой аромат, водителя погрузчика, который проделывает удивительные фокусы со своей машиной, акробатов, демонстрирующих опасные трюки и многих других креативных личностей.

Кто будет судить участников

В кастинге передачи принимало участие около 1000 претендентов, поэтому сражение талантов обещает стать действительно масштабным.

Жюри проекта/фото:
Жюри проекта. Фото: канал «Россия»

Оценивать дарования уникумов будет строгое жюри, в состав которого входит ведущая Ольга Шелест, хореограф Евгений Папунаишвили, боксер Наталья Рагозина и профессор Василий Ключарев. Последнему предстоит дать способностям участников научное объяснение.

У зрителей тоже своя задача. В конце каждого выпуска шоу они должны будут назвать имя лучшего участника. Кстати, на съемочную площадку были приглашены 300 зрителей, и все они прошли тестирование на наличие коронавируса. Во время съемок ведущий шоу Александр Гуревич провел со зрителями краткий инструктаж.

На съемках шоу «Удивительные люди»/фото:
На съемках шоу «Удивительные люди». Фото: канал «Россия»

Участники сражаются между собой за кубок проекта и внушительную сумму в 1 млн рублей, которой могут распорядиться по своему усмотрению.

Не исключено, что в новом сезоне телеаудитория увидит и участников прошлых проектов. А вот какая у них будет задача, зрители узнают, если включат телеканал «Россия 1» уже в это воскресенье – 6 сентября, в 18:00.

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