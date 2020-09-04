Шаман, собиратель кубика Рубика и травник: чем удивит новый сезон шоу «Удивительные люди»

На телеканале «Россия 1» стартует пятый сезон популярного шоу «Удивительные люди». Потомственный шаман, перемещающий предметы в пространстве, травник, умеющий определить вид любого растения, мнемотехник, способный запоминать сотни предметов и лиц – все эти личности и не только снова встретятся на проекте, чтобы продемонстрировать свои уникальные способности. Как говорится, на других посмотреть и себя показать.

Номера станут еще ярче и креативнее

Всех их объединяют таланты, которыми могут похвастаться только избранные, именно поэтому участников шоу можно смело назвать удивительными людьми. В каждом выпуске шоу обычно участвуют восемь человек, каждый из которых знакомит зрителей со своими способностями и талантами, которые восхищают.

Это может быть знание нескольких языков, акробатические трюки, навыки гипноза, умение читать мысли, перемещаться с поразительной скоростью и многие другие возможности. Для каждого конкурсанта приготовлено испытание, которое не под силу обычному человеку, а супермену по плечу.

Создатели шоу обещают, что в новом сезоне испытания станут еще сложнее, а номера конкурсантов – ярче, зрелищнее и креативнее. Что же, поживем — увидим.

Где снимают проект

Корреспонденты Teleprogramma.pro побывали на съемках проекта на киностудии «Мосфильм», чтобы убедиться в этом.

В этот день в павильоне, где проходил съемочный процесс, яблоку было негде упасть. Участники репетировали подготовленные номера, представители съемочной группы раздавали команды, а зрители готовились занять свои места.

Участники: мнемотехник, полиглот и «парфюмер»

В какой-то момент все взоры обратились на 20 собак разных пород, неожиданно появившихся в коридоре. И участники, и зрители так и норовили погладить четвероногих и даже сделать с ними селфи. Полканы понадобились для того, чтобы проверить способности кинолога Екатерины Поповой. В ее задачи входило определить, какой же именно собаке принадлежали следы на полу.

А вот чтобы определить способности мнемотехника Анны Бондаренко из Ставрополя, продюсеры шоу пригласили известный казачий ансамбль. Загадочным словом «мнемотехника» называется совокупность приемов, позволяющих запоминать нужные объемы информации.

Анна – создатель собственной школы этого направления, она учит детей быстрее запоминать учебный материал. Кстати, недавно она открыла центр мнемотехники в Пятигорске.

Нельзя не упомянуть Алексея Тулинова из Уфы, обладающего уникальным стереоскопическим зрением.

Также в новом сезоне зрители увидят полиглота, спидкубера – человека, собирающего кубик Рубика за считанные минуты, да еще и в экстремальных условиях. Девушку-«парфюмера», безошибочно распознающую любой аромат, водителя погрузчика, который проделывает удивительные фокусы со своей машиной, акробатов, демонстрирующих опасные трюки и многих других креативных личностей.

Кто будет судить участников

В кастинге передачи принимало участие около 1000 претендентов, поэтому сражение талантов обещает стать действительно масштабным.

Оценивать дарования уникумов будет строгое жюри, в состав которого входит ведущая Ольга Шелест, хореограф Евгений Папунаишвили, боксер Наталья Рагозина и профессор Василий Ключарев. Последнему предстоит дать способностям участников научное объяснение.

У зрителей тоже своя задача. В конце каждого выпуска шоу они должны будут назвать имя лучшего участника. Кстати, на съемочную площадку были приглашены 300 зрителей, и все они прошли тестирование на наличие коронавируса. Во время съемок ведущий шоу Александр Гуревич провел со зрителями краткий инструктаж.

Участники сражаются между собой за кубок проекта и внушительную сумму в 1 млн рублей, которой могут распорядиться по своему усмотрению.

Не исключено, что в новом сезоне телеаудитория увидит и участников прошлых проектов. А вот какая у них будет задача, зрители узнают, если включат телеканал «Россия 1» уже в это воскресенье – 6 сентября, в 18:00.