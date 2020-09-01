«Орел и решка» обнулился: стало известно имя соведущего Регины Тодоренко

В середине августа Регина Тодоренко объявила о том, что вернулась в «Орел и решку». В новых выпусках она будет рассказывать о России. Тогда в своем микроблоге телеведущая отметила, что первая часть съемок длилась два месяца. Но вот кто стал ее соведущим, оставалось загадкой.

Как сообщил Peopletalk, компанию Тодоренко в программе составил Тимур Родригез. Кстати, в конце июля внимательные жители Астрахани видели его в одном из ресторанов, но не стали уточнять, с какой целью он приехал в город. Вероятно, там проходили съемки популярного шоу.

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У Родригеза уже был опыт работы в программе. В 2018 году он снялся в одном из выпусков в компании Жанны Бадоевой. Сейчас артист находится в Геленджике, где вместе с Кристиной Асмус и Иваном Охлобыстиным работает над проектом телеканала ТНТ «Золото Геленджика». Кроме того, Тимур уже работал с Региной в рамках шоу «Маска», где они были членами жюри, кстати, сидев рядом друг с другом.