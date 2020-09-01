ТНТ объявил старт кастинга девушек в новый сезон «Холостяка»

Кто станет главным героем реалити-шоу «Холостяк» — пока секрет. А участницей борьбы за сердце успешного, красивого и свободного мужчины можете стать именно вы!

На протяжении 7 сезонов девушки из разных уголков страны пытались завоевать внимание и любовь Егора Крида, Алексея Воробьева, Тимура Батрутдинова, Антона Криворотова, Евгения Левченко, Ильи Глинникова и Максима Чернявского. Финал шоу каждый раз потрясал зрителей, как и то, что происходило после заключительного эпизода: так, Тимур Батрутдинов спустя несколько месяцев после выхода финального выпуска признался, что не был влюблен в свою избранницу, а только притворялся в шоу; Егор Крид, герой 6-го сезона, напротив, откровенно заявлял об искренних чувствах к Дарье Клюкиной.

Пока что остается гадать, кто будет искать невесту в новом сезоне шоу. Одно можно сказать точно: шанс принять участие есть у каждой незамужней и совершеннолетней девушки России. Главное – индивидуальность и готовность перевернуть свою жизнь.

Канал ТНТ предупреждает: заявку на кастинг можно отправить только на официальном сайте канала. Остерегайтесь мошенников, но не бойтесь показать себя, и, возможно, вскоре встретить настоящую любовь.