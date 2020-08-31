Маленькие проказницы: в новых заставках Первого канала белки мешают ведущим

К новому телесезону Первый канал приготовил для зрителей новые заставки с белками. Раньше эти забавные компьютерные животные пародировали ведущих, теперь же они будут с ними взаимодействовать.

«К 25-летию канала мы решили подружить наших веселых белок с живыми людьми. Процесс этот трудоемок. Сначала специальным образом так снимали ведущих, чтобы потом к ним можно было вмонтировать белок. Потом работали над сложнейшей компьютерной анимацией», — рассказал главный дизайнер канала Евгений Райцес.

По словам специалиста, в создании этих роликов была использована технология захвата движения — когда человека обвешивают датчиками, «снимают» его действия, а затем присваивают их анимационному персонажу.

Итак, с 31 августа зрители будут видеть, как белки выходят на сцену «Голоса» с Дмитрием Нагиевым, появляются вместе с Максимом Авериным на шоу «Три аккорда», мешают Леониду Якубовичу крутить барабан, а Елене Малышевой — пользоваться указкой. Также шкодливые белки появятся в студиях «Пусть говорят», «Давай поженимся!» и других телепередач. Если вы хотите посмотреть все ролики сразу, то они уже опубликованы на сайте Первого.