Эксклюзив: «МУЗ-ТВ» представляет докфильм «Ради всего спиртного: звезды-самоупийцы»

Телеканал «Муз-ТВ» подготовил большой эксклюзив. Документальный фильм в жанре расследования об алкогольной зависимости звезд. Авторы проекта задались вопросом: что же заставляет знаменитостей злоупотреблять? Ответ последует уже 5 сентября в 16:15.

Героями фильма «Ради всего спиртного: звезды-самоупийцы» стали Григорий Лепс, Дана Борисова, Анастасия Волочкова, Михаил Ефремов, Ольга Бузова и другие любимцы миллионов. Что же их всех заставляет заглядывать на дно стакана? Сумасшедший ритм жизни, проблемы в личной жизни, конкуренты? Кто смог справиться с этой зависимостью, а кого она погубила?

«Я считаю, главный враг — алкоголизм. Я была пять раз в больничках. И кодировалась. Женский алкоголизм неизлечим — абсолютно. Бывало я и одна бухала. Самое печальное, когда закрываешься один и пьешь. Главный признак алкоголизма — провалы в памяти…» — рассказала Борисова.

На провал в памяти сетует и Михаил Ефремов. Тот вечер, когда случилось ДТП в центре Москвы, актер до сих пор не может вспомнить.

«А кто не пьет?» — парирует Михаил Ефремов.

Но журналисты «Муз-ТВ» попытались выяснить, какие проблемы в жизни пытался залить алкоголем Михаил Ефремов? Почему его дело сравнивают с другим чудовищным инцидентом — расчленением рэпера Энди Картрайта? И зачем прикладываются к рюмке Дима Билан, Ольга Бузова, Анастасия Волочкова, Дана Борисова, Слава, Григорьев-Апполонов, Леонид Агутин, Владимир Пресняков и Любовь Успенская.

Новый документальный фильм «Ради всего спиртного: звезды-самоупийцы» 5 сентября в 16:15 на «Муз-ТВ».