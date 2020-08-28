Шоу «Танцы» и откровения Диброва: что покажут по ТВ в последние выходные лета

В субботу на Первом — премьера сезона, телепроект «На дачу!» с Наташей Барбье в 13:55. В вечернем эфире к 90-летию со дня рождения мэтра кинематографа Георгия Данелии на телеэкране в 23:10 его фильм-антиутопия «Кин-дза-дза». В воскресенье в программе «На дачу!» Барбье сменит Лариса Гузеева, по традиции в 13:55. Участницами программы станут легендарные советские актрисы Зинаида Кириенко и Людмила Хитяева. Вечер продолжит музыкальное шоу «Три аккорда» в 19:20.

На телеканале «Россия 1» в субботу – трансляция концерта «Всем миром, всем народом, всей землей!» у Главного храма Вооруженных Сил РФ. Трансляция состоится в 16:00, а сразу после — гости Андрея Малахова в его вечернем шоу «Привет, Андрей!» вспомнят любимые песни детства из советских кинофильмов. В воскресенье в эфире — многосерийный художественный фильм «Ловушка для королевы» с 11:30 до 20:00.

На ТНТ в субботу в 11:00 – продолжение реалити-шоу «Битва дизайнеров». А в 17:50 – премьера фильма «Отель «Белград» на телеэкранах. В 20:00 стартует седьмой сезон шоу «Танцы», который обещает стать последним в истории проекта. В воскресенье на ТНТ по традиции – день Comedy Club. Фанатов шоу ждут у экранов с 12 часов.

В субботнем эфире телеканала НТВ в 21:00 стартует новый сезон ток-шоу «Секрет на миллион». В гостях у Леры Кудрявцевой ее коллега с Первого канала – ведущий «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров. В воскресенье в 14:05 в программе Сергея Майорова «Однажды…» — очередная порция интересных фактов об отечественном кино и его звездах.

На развлекательном телеканале СТС в субботу в 17:30 фильм «Лед». А после — время фантастики: в 19:50 «Морской бой», в 22:05 — «Тихоокеанский рубеж». В воскресном эфире – шоу «Форт Боярд» с Сергеем Шнуровым, а в 21:30 – продолжение фантастического боевика с Томом Крузом «Тихоокеанский рубеж – 2».