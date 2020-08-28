Тодоренко и Топалов сразятся с Королевой и Тарзаном в новом выпуске шоу «Где логика?»

С 31 августа на канале ТНТ стартует новый сезон интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» В нем звезды шевелят мозгами, чтобы найти разумную взаимосвязь между, казалось бы, абсурдными данными. Создатели программы обещают как новых знаменитых гостей, так и тех, кто вернется взять реванш.

Итак, в новом сезоне ждите в передаче Глюкозу, Тимура Родригеза, Агату Муциниеце, Сергея Мезенцева, Анну Седокову, Кэти Топурию, Анну Хилькевич и многих других. В первом выпуске, который покажут в последний день лета, в 21 час, на интеллектуальном ринге сойдутся супружеские пары: Регина Тодоренко и Влад Топалов против Наташи Королевой и Тарзана.

Напомним, что в качестве приза победителям шоу достается фирменная гиря железной логики. Ну а зрители могут не только болеть, но и проверить собственные мыслительные способности в разгадывании головоломок от ведущего Азамата Мусагалиева.