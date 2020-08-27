На телеканале «Россия 1» стартует новый сезон шоу «Удивительные люди»

Шоу «Удивительные люди» во второй раз соберет уникальных людей со всего мира. Участники проекта на телеканале «Россия 1» умеют читать мысли, рассказывать будущее, выполнять невероятные гимнастические трюки и даже угадывать предметы закрытыми глазами.

Оценивать и проверять способности будут телеведущая Ольга Шелест, хореограф Евгений Папунаишвили, спортсменка Наталья Рогозина и профессор когнитивных исследований из центра нейроэкономики Василий Ключарев. Члены жюри проекта в судейских креслах не первый раз. Телеведущей Ольге Шелест было чему научиться за время первого сезона.

«Благодаря шоу я научилась собирать кубик Рубика и поставила личный рекорд – 45 секунд!» — призналась Ольга.

Несменным ведущим программы станет Александр Гуревич. А теперь настало время раскрыть некоторые тайны нового сезона.

Самый младший участник шоу – 8-летний мальчик. А самому старшему из новых удивительных людей – 67! Все герои бросят вызов законам физики, за несколько минут определят виды сотен растений и попадут швейной иглой в мишень. Кажется, такое увидишь не каждый день. Герои сезона сразятся за Кубок проекта. А самый главный из участников получит миллион рублей.

Начало второго сезона шоу «Удивительные люди» можно будет увидеть уже 6 сентября в 18:00 на телеканале «Россия 1».