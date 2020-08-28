Как носить вещи из мужского гардероба: что покажут в новом выпуске «Перезагрузки»

Судьба Галины Распоповой из Екатеринбурга сломалась несколько лет назад, когда ее муж внезапно оказался в тюрьме.

Одна, с тремя детьми на руках, женщина буквально училась жить заново. Эти события не могли не сказаться на женщине: причем изменился не только внешний вид, но и душа.

Под грузом проблем трудно не сломаться, и тут важны люди, которые встречаются на пути. Судьба подарила Галине второй шанс, она снова встретила близкого человека.

Но главный вопрос до сих пор не дает ей возможности спокойно жить: ждать ли ей мужа или строить личное счастье, не боясь осуждения окружающих?

Разобраться в сложной ситуации помогут эксперты шоу «Перезагрузка». Ксения Бородина даст Гале самый важный совет в ее жизни и задаст тон всей дальнейшей перезагрузке героини.

Свой вклад в спасение Галины внесут психолог Владимир Дашевский и стилист Лина Дембикова. Первый даст универсальный совет всем, кто оказался в аналогичной ситуации, а вторая подскажет, как носить вещи из мужского гардероба.

Финальный штрих нанесет визажист Юрий Столяров. Он объяснит, как делать макияж на глаз с нависшим веком и покажет прием, как можно сделать взгляд более открытым и выразительным.

Шоу «Перезагрузка» 30 августа в 11.00 на ТНТ.