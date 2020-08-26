Страсти в праздничном выпуске: бывшие девушки Яббарова устроили разборки в шоу «Бородина против Бузовой»

Скандальному телепроекту «Бородина против Бузовой» исполнилось два года. На шоу всем известные участники «Дома-2» пытаются решить проблемы во взаимоотношениях. Благодаря бессменному ведущему Владу Кадони, а также активным парам, зрители уже увидели 500 выпусков проекта.

В честь двухлетия продюсеры решили снять праздничный выпуск программы. Но даже на этот раз без разборок не обошлось. Специально или нет, но на этот раз в студии зрители увидят Илью Яббарова – одного из самых известных участников «Дома-2». Но главной перчинкой вечера станут бывшие девушки Ильи. Под предлогом воспоминаний Кадони пригласит в студию Алену Рапунцель, которая родила от него сына, и красавицу Маргариту Ларченко.

На шоу будет присутствовать и невеста Яббарова, Анастасия Голд. Бывшие возлюбленные не смогут удержаться от колкостей в адрес молодоженов.

больше по теме Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель возвращается на проект вместе с мужем и двумя детьми Два месяца назад участница шоу родила вторую дочь.

Помимо основных героев вечера гости и участники обсудят пару известных дебоширов проекта — Юлию и Славу Иванченко, а также Милену Безбородову, которая недавно вернулась на площадку. Пришла красавица не просто так: ей есть, что предъявить «Дому-2» и его участникам.

Увидеть специальный выпуск шоу «Бородина против Бузовой» можно будет уже 27 августа в 11:30 на ТНТ!