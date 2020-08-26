Актера Ивана Николаева уличили в измене с невестой лучшего друга

Иван Николаев снялся в десятках сериалов, включая «Клуб». Он много путешествует и даже знаком с актрисой Милой Йовович. О его романах долгое время ходили слухи, так как Иван обаятелен и красив. В конце 2019 года ему пришлось пройти проверку на детекторе лжи. Так как спустя пять лет отношений он был готов жениться на бизнеследи Алисе Телли, но объявилась девушка по имени Ольга Ижуткина, которая заявила, что ждет ребенка от артиста.

Тогда Ивану удалось отстоять свою честь и достоинство. Девушку вывели на чистую воду. Оказалось, что она не беременна. Но теперь актер снова оказался на детекторе лжи в рамках передачи «На самом деле». Теперь уже ему были предъявлены обвинения в измене. Как оказалось, он расстался с Алисой и теперь встречается с девушкой по имени Алена Толстугашева. Однако недавно она увидела переписку бойфренда с невестой его лучшего друга Влада Рыжего — Юлией. Алена уверена, что избранник ей неверен.

«Я видела переписку с Юлией, нашей общей знакомой и невестой его лучшего друга Ивана. Там был такой текст, что она хочет увидеться и уточняла, не „со своей ли“ он дома. Она хотела отослать ему фото в бикини. Потом он пишет, что придете к ней», — рассказала возлюбленная артиста.

Также Алена отследила перемещение Ивана. Она выяснила, что мужчина в июне не раз находился в квартире друга, который уехал на море. Там жила Юлия, которая ждала возвращения жениха. «Соседи видели Юлю не с Владом, а с Иваном», — высказалась девушка. В студию пришел и сам Николаев. Он говорил шепотом, так как сорвал голос в театре. Актер посчитал, что у Алены травма из прошлого, поэтому она всех мужчин подозревает в изменах. Он опроверг все обвинения. Когда на передаче появилась Юлия, то напала на подругу. Она была в бешенстве из-за того, что ее личную жизнь обсуждают публично.

Проверка на детекторе лжи показала, что Иван лжет, что не виделся в тайне от своего друга с Юлией. Более того, они действительно проводи время вместе, когда Влад был в отъезде. На вопрос Романа Устюжанина, полиграфолога, была ли между молодыми людьми переписка интимного характера, Юлия ответила отрицательно, но это оказалось ложью. Еще несколько вопрос вывели Николаева на чистую воду. Хоть актер и не любит ни Алену, ни Юлию, он действительно имел интимную близость с девушкой друга. Влад Рыжий попросил на эмоциях актера выйти из студии, чтобы разобраться во всем.