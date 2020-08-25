Стало известно, сколько Настя Ивлеева получит за проект «Орел и решка»

Настя Ивлеева вовсю работает над новым сезоном «Орла и Решки». Две программы с ее участием уже отсняты. Об этом телеведущая сообщила в своем микроблоге. Там же он рассказала, что контракт был подписан только 1 августа, а не раньше, как утверждали многие.

Как сообщает «Вокруг ТВ», за одну программу Ивлеева получит 400 тысяч рублей. При этом есть еще и реклама, которую оценили в 500 тысяч. Если в новом сезоне также будет 20 серий, то Настя может заработать 18 миллионов рублей.

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Началось все с того, что некоторое время назад Ивлеева спросила у своих поклонников, хотят ли они ее возвращения в популярное шоу. Как позже отметили представители телеканала «Пятница», комментарии с хештегом «настюшкюврешку» появлялись молниеносно. Таким образом, Ивлееву в программу вернули фанаты. А вторую ведущую – Юлию Коваль назначили представители канала. Ее заработок на проекте – значительно меньше. За каждую серию шоу Коваль будет получать по 100 тысяч рублей.