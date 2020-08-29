«Руки», «Двери» и «Кочки»: что покажут в новом шоу ТНТ «Золото Геленджика»

Вот моя пустыня, вот мой дом родной

Это не шутка — 16 кило чистого золота на 16 выпусков! Даже без сундука мертвеца звучит весьма внушительно. Расщедриться решили создатели нового шоу канала ТНТ «Золото Геленджика». Проект — адаптация японского формата «Замок Такеши», придуманного легендарным режиссером Такеши Китано еще в 90-е. «Телепрограмме» удалось побывать на съемочной площадке амбициозного проекта и понаблюдать, как в песчаной пустыне выстроили город абсурдных и опасных аттракционов.

Дело происходит не в павильонах — снимают шоу, как нетрудно догадаться, в Геленджике аккурат у подножия живописнейших гор. Более 5000 квадратных метров песчаной пустыни художники, декораторы и инженеры проекта превратили в настоящий парк аттракционов. И именно погода поможет помешать смельчакам со всех медвежьих углов России выиграть главный приз — слиток чистого золота. Против участников работает абсолютно все.

Как это происходит?

В Японии суть шоу была в том, чтобы под руководством генерала Ли взять штурмом Замок одиозного графа Такеши. Для этого полторы сотни (!) конкурсантов проходили придуманные коварным владельцем замка испытания. Эфир длился всего 24 минуты, и понять, что и где происходит, было довольно сложно.

Наши продюсеры пошли другим путем, насколько это, конечно, позволяет лицензия, ведь проект помимо России был адаптирован во Франции, США и множестве других стран.

Российская версия японского формата отличается широтой души, охвата и творческого размаха. У нас традиционно всего больше: и красок, и внимания к участникам, и креатива, и юмора ведущих. Ими, кстати, стали старые добрые коллеги по «Интернам» Иван Охлобыстин (главный злодей и хозяин замка, хранящий сейфы с золотом) и Кристина Асмус (его помощница), а также Тимур Родригес (генерал Ли в русской интерпретации — проводник конкурсантов).

«Руки», «Двери» и «Кочки»

Обязательное условие каждого выпуска — 85 участников представляют 85 регионов России. Абсолютно все, от водителя трамвая и библиотекаря до гендиректоров предприятий и успешных бизнесменов, надевают шлемы, защиту (с этим в проекте строго: на площадке дежурят врачи, сотрудники МЧС, каскадеры и цирковые работники), получают номер участника и наравне с другими проходят изощренные задания. При этом все испытания придуманы для того, чтобы прежде всего посмеяться, а не вырывать победу зубами, истекая кровью.

Судите сами. Конкурс «Двери» — лабиринт с ловушками, которые приводят участника к падению в бассейн. «Кочки» — задание на реакцию и ловкость, где надо преодолеть водоем, прыгая по настоящим и фальшивым камушкам. В «Боулинге» участники закованы в костюмы кеглей и должны выстоять после столкновения с огромным шаром. Испытание «Руки» вынуждает охотников за золотом переодеться в гигантские кисти и хлопать ими по правильным ответам на вопросы викторины — карточкам, лежащим на полу.

Словом, абсурд — дело тонкое. В нем важно не переусердствовать и подойти к вопросу со вкусом. За это отвечал художник-постановщик шоу Дмитрий Мучник. Именно он придумал уникальные эскизы российской адаптации, вдохновляясь эстетикой и цветовой стилистикой популярных голливудских фильмов и сериалов («Во все тяжкие», «Чарли и шоколадная фабрика»), а также атмосферой известнейшего американского арт-фестиваля Burning Man, собирающего людей, помешанных на искусстве и радикальном самовыражении (необычные костюмы, сумасшедшие образы и неповторимые прически).

Благодаря этой кропотливой работе каждое испытание пройдет в аутентичных, красочно оформленных декорациях.

Ну и о главном. Если в Японии главный приз составлял 1 миллион йен (или по тогдашнему курсу порядка восьми тысяч долларов США), то у нас — 1 килограмм золота стоимостью 2,5 миллиона рублей. В каждом из 16 выпусков разыгрывается один слиток. То есть де-юре организаторы проекта могут потерять 40 миллионов рублей, но де-факто шансы на это не так уж и велики. Только вдумайтесь: за все годы адаптаций формата по всем странам мира только девяти (!) участникам удалось победить в шоу. В этом и есть главная интрига — при всей веселой сути проекта выиграть здесь не так уж просто.

Ориентировочная дата премьеры шоу «Золото Геленджика» на ТНТ — 13 сентября.