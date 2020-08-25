Слезы Тодоренко: телеведущая не смогла сдержать эмоций в кадре

Уже несколько недель подряд телеведущая Регина Тодоренко учится кататься на льду. Но не просто так, а для съемок в шоу «Ледниковый период». Партнер Регины — олимпийский чемпион Роман Костомаров. Тренирует пару знаменитый фигурист Илья Авербух.

У пары сложился отличный тандем, звезда делилась с подписчиками успехами. Но таких stories от звезды не ожидал никто.

Регина появилась в кадре с опухшим лицом и красными глазами. На голове торчал небрежный пучок.

«Представляете, послушала музыку на будущий номер и расплакалась. Ужас», — призналась поклонникам Тодоренко.

Кстати, муж Регины, певец Влад Топалов, тоже выйдет на лед. Правда, не с женой, а с олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных.

Новый сезон «Ледникового периода» соберет вместе немало знаменитых личностей. Например, в роли фигуристки предстанет поющая телеведущая Ольга Бузова. Каждый день звезда делится с подписчиками stories, показывая, как тяжело ей даются занятия. Вместе с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым Ольга тренируется каждый день.

Помимо Бузовой, участие в новом сезоне примут певец Влад Соколовский, знаменитая фигуристка Татьяна Тотьмянина, актриса Ирина Пегова, Владимир Маркони и многие другие. Главным членом жюри, как обычно, станет заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Ледниковый период» выходит на Первом канале с 2007 года. В шоу участвуют звезды кино, театра и телевидения. Выступают они в паре с профессиональными фигуристами. Каждую неделю участники показывают новые номера, а судьи оценивают их по двух критериям: технике и артистизму. Две или три звездные пары, которые набирают самую низкую оценку, попадают в «номинацию». До следующего выхода на лед зрители могут проголосовать за любимых партнеров. Тот, кто набирает меньше всего голосов, покидает ледовое шоу.

Первыми победителями проекта стали актриса Чулпан Хаматова и Роман Костомаров. Возможно, на этот раз знаменитый фигурист поможет Тодоренко праздновать финальный успех.