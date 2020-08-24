Программа «101 вопрос взрослому» возвращается на телеэкраны

Ток-шоу можно будет смотреть на Первом канале.

Ток-шоу «101 вопрос взрослому» дали вторую жизнь. Программа уже выходила на Первом канале с 2006 по 2013 год. Тогда в шоу успели поучаствовать Иван Ургант, Лариса Долина и многие другие звезды российской эстрады.

Участниками новых выпусков станут артист балета и педагог Николай Цискаридзе, певица Диана Арбенина, главный врач Коммунарки Денис Проценко, Полина Гагарина и многие другие. Звезды ответят на каверзные вопросы детей от 9 до 17 лет.

Например, Цискаридзе расскажет, почему до сих пор не женился, о тайнах закулисья балетного мира и психологических травмах. Кажется, селебрити придется раскрыть все секреты.

Дискуссию будет контролировать голос за кадром. Эту роль исполнит телеведущий и шоумен Сергей Шубенков. Запуск «101 вопроса взрослому» Шубенков назвал «реинкарнацией».

Посмотреть премьеру обновленного телешоу можно будет уже 5 сентября в 10:15 на Первом канале.