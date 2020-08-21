Постовалов из «Уральских пельменей» объяснил, почему по ТВ не показали ролик с южанином в папахе

Как отметил шоумен, на его взгляд в нем не было ничего оскорбительного.

Участник шоу «Уральские пельмени» Роман Постовалов объяснил, почему по телевидению так и не был показан ролик команды под названием «Парочка в кино». Его можно увидеть только на YouTube-канале юмористического коллектива.

«Честно говоря, я даже не знал, что ролик запретили на телевидении. Наверное, телеканал СТС перестраховался, чтобы не задеть чьи-то национальные чувства. Не думаю, что там было что-то оскорбительное». Роман Постовалов

Напомним, что по сюжету ролика в кинотеатре сидят влюбленная парочка — Илана Юрьева и Вячеслав Мясников. В какой-то момент в зале появляется «наглый решала» и начинает разговаривать по телефону. Его роль исполнил Данила Пятков.

Затем в зале появляется «южанин в папахе» в роли Романа Постовалова. Пятков просит Мясникова сказать «южанину», чтобы тот снял шапку. В ответ тот заявляет: «Передай – я твой рот плевал». Пятков дает Мясникову пистолет, чтобы тот поставил Постовалова на место. Но в итоге и «решала» и «южанин» убегают, когда Мясников угрожает покончить с собой, сообщает «Комсомольская правда».