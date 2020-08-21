«Бросила фразу: «Не люблю неудачников»: Серов объяснил, почему Крутой не ужился с первой женой

По словам музыканта в эфире программы «Судьба человека», его друг очень близко к сердцу воспринял тогда слова Елены.

Певец Александр Серов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему рухнул первый брак его близкого друга композитора Игоря Крутого.

«У него с первой женой было серьезное недопонимание. Он меня, наверное, извинит, если я сейчас все расскажу. Он женился на Лене. Она – замечательная девушка. Я с ней в хороших отношениях. Но она, когда они жили в Ленинграде, бросила ему фразу. Он тогда еще еле двигался к успеху. Был ансамблистом, а не композитором. И она говорит: «Ты знаешь, Игорь, мы не найдем общий язык друг с другом, потому что я не люблю неудачников».

Александр Серов

Как отметил Серов, в тот момент Крутой «проглотил» слова любимой женщины, но затаил обиду. В итоге с женой он расстался. «И вот видишь, как в итоге сложилась его судьба. Кем он стал», — заметил Серов.

Игорь Крутой с первой женой Еленой прожил в браке 18 лет. В 1981 году она подарила ему сына Николая. Пара рассталась в 1995 году.